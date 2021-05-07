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YDS sonuçları erişime açıldı! YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen YDS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. İşte sınav sonuçlara dair detaylar...

Güncellenme: 11:18, 07/05/2021
HaberlerEğitim
YDS sonuçları erişime açıldı! YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

YDS'nin sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı. Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS CEVAP KAĞITLARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:04,