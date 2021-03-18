YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavına girmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS için son şans niteliği taşıyan geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 405 lira yatırması gerekiyor.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuru işlem leri yapacak olan adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 135 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 270 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 405Lira yatıracaklardır.

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyeceklerdir. 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunuyor olsa da 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.