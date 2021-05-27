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YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Milyonlarca genç hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme adım atabilmek için YKS hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl eğitim döneminin büyük bölümünü evde geçiren öğrenciler gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağı açıklandı. YKS sınav yerlerinin belli olacağı giriş belgesi ise sınavdan yaklaşık 1 hafta önce yayınlanması bekleniyor.

Güncellenme: 10:22, 27/05/2021
HaberlerEğitim
YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021



YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

YKSK sınav yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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