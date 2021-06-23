YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT oturumu saat kaçta?

Üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenen YKS için heyecan dorukta. Sınava 2 milyon 600 bin kişinin katılacağı açıklanırken Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları paylaştı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi’nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.

ÖSYM BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.” (İHA)

YKS İÇİN UZMANDAN TAVSİYELER

YKS’ye sayılı günler kala konu çalışmayı bırakıp sadece deneme ve soru çözülmesi gerektiğini söyleyen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, sınava giden süreçte öğrencilerin psikolojilerini diri tutmaları gerektiğini belirtti.

“SINAV HAFTASINDA SAKATLIK RİSKİ OLAN SPORLARDAN UZAK DURUN”

Sınav öncesi öğrencilere uyarılarda bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, “Eksik olduğunuz konuları çalışmayı bırakın. Yapamadığınız sorular illaki olacaktır. Takıldığınız soruları arkadaş ve öğretmenlerinizle paylaşarak çözümünü öğrenebilirsiniz. Sınavdan birkaç gün önce sınava gireceğiniz yerleri gidip görün. Zaman sıkıntısı yaşayan arkadaşlar bu süre içerisinde zaman çalışması yapsınlar. İyi bildiğiniz konulardan değil, daha çok eksik olduğunuz konulardan sorular çözün. Son dört yılda çıkmış soruları çözmeye çalışın. Konu çalışmayı bırakıp, soru çözmeye devam edin. Cuma günü öğleden sonra ders çalışmayı bırakın. Sınav haftasında sakatlık riski olan sporlardan uzak durun. Sınava mümkün olduğu kadar rahat girin. Velileriniz çok kaygılıysa sınava tek gitmenizi tavsiye ediyorum dedi.

“NORMAL BİR GÜNÜ NASIL YAŞIYORSANIZ ÖYLE BİR GÜN GEÇİRİN”

Öğrencilerin son hafta bütün konuları karıştırmış ya da unutmuş gibi hissedebileceğine dikkat çeken Özgür Akoğlan, “Bu durum gayet normal. Eğer yeterince çalıştıysanız, sınav esnasında bu konular aklımıza gelecektir. Sınav günü 09.45te sınava gireceğiniz yerde olacak şekilde yola çıkın. Sınava gireceğiniz sınıfta herhangi bir sorun varsa, görevliye bunu iletmelisiniz. Sınav akşamı kaygı yaşamanız çok normal. Kendinizi hiçbir şeye şartlandırmayın. Normal bir günü nasıl yaşıyorsanız öyle bir gün geçirin. Sınava girmeden bir gün önceki akşam elinizden geldiğince olumlu düşüncelerle uyuyun. İçsel motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa o kadar başarınız artar. Beslenme alışkanlığınızı değiştirmeyin. Sınav günü kahvaltıda her gün tükettiğiniz besinleri tüketin. Sınava girmeden önce sınav kurallarına mutlaka bakın. Zor sorulardan başlayan kitapçık önünüze geldiğinde moralinizi bozmayın. Her soruyu çözdükten sonra optiğe mutlaka işaretleme yapın. Yapamadığınız sorular kesinlikle moralinizi bozmasın. Kötü etkilenmemek için TYT sınavı bittikten sonra sorulara bakılmaması gerekiyor. Pazar günü AYT ve YDT sınavı da bittikten sonra bütün sınavların cevaplarına topluca bakabilirsiniz” diye konuştu.

“STRESİ ÇOCUKLARINIZA YANSITMAYIN”

Öğrenciler kadar velilere de büyük rol düştüğünü dile getiren Akoğlan sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuğunuza çalışmalar nasıl gidiyor? Sınava hazır mısın? gibi sorular sormayın. Çocuklarınızı arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Aile içindeki maddi ve manevi sorunları çocukların yanında dile getirmeyin. Bu dönemde misafir kabul etmeyin. Stresi çocuklarınıza yansıtmayın. Yeme içme ve uyku düzenine müdahale etmeyin. Ek gıdalar ve vitaminler noktasında ısrarcı olmayın. Özellikle sınav sabahı hiç alışık olmadığı yiyecekler yemesini teklif etmeyiniz. Çocuğunuzun deneme çözdüğü saat aralığında evde sessiz bir ortam oluşturun.”

“BU İLK SINAV DEĞİL, SON SINAV DA OLMAYACAK”

Teorik hazırlık kadar tercihlerin de önemli olduğunu ifade eden Özgür Akoğlan, sınav sonrası yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Sınav açıklanana kadar dinlenin. Gitmek istediğiniz üniversiteleri gezerek bölümler hakkında bilgi alabilirsiniz. Hiçbir zaman istemediğiniz bölümleri yazmayın. 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsanız planınızı ona göre yapın. Bu ilk sınav değil, son sınavda olmayacak.”