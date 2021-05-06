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YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman yapılacak?

Hazırlıklarını evlerinde sürdüren öğrenciler bir yandan da YKS hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ertelenme konusu tartışılmaya devam ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Güncellenme: 16:29, 06/05/2021
HaberlerEğitim
YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman yapılacak?

Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021



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