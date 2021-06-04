YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman belli olur?

Bu yıl eğitim döneminin büyük bölümünü evde geçiren öğrenciler gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. YKS’nin TYT oturumunun 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

YKSK sınav yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.