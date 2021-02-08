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YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü başlıyor

YKS için hazırlıklarını sürdüren öğrencilere yardımcı olacak interaktif soru çözümü bugün itibariyle başlıyor. İçerisinde ÖSYM'nin hazırladığı sorular, EBA Akademik Destek ve TYT-AYT'de çıkmış sorulardan yer alan uygulamaya interaktif olarak katılım sağlayabilmeleri için yayın esnasında link paylaşılacak ve bu link üzerinden öğrenciler cevaplarını gönderebilecekler. Haftalık programı paylaşılan interaktif soru çözümü YouTube üzerinden canlı yayın izlenebilecek.

Güncellenme: 14:03, 08/02/2021
Haberler Eğitim
YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat 2021 Pazartesi gününden 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

İNTERAKTİF SORU ÇÖZÜMÜ İZLE

 

SINAV GÜNÜNE KADAR HİZMETTE OLACAK

YKS'ya hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

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canlı canlı yayın Cuma EBA ÖSYM Pazartesi YKS YouTube