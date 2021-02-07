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YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda “interaktif” soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 16:07, 07/02/2021
Haberler Eğitim
YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında ‘interaktif’ soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00’te başlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Aşağıdaki link üzerinden ilgili yayına erişilebilecek.

YKS İÇİN İNTERAKTİF SORU ÇÖZÜMÜ YAYINI

SINAV GÜNÜNE KADAR HİZMETTE OLACAK

YKS’ya hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak. (İHA)

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