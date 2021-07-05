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YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi… YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Ağustos ayından açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

Güncellenme: 10:55, 05/07/2021
HaberlerEğitim
YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi… YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayan YKS’de milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarına katıldı. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak. Puanlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı saracak.

ÖSYM’DEN YKS SONUÇLARINA DAİR AÇIKLAMA

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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