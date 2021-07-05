YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi… YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayan YKS’de milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarına katıldı. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak. Puanlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı saracak.

ÖSYM’DEN YKS SONUÇLARINA DAİR AÇIKLAMA

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.