YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında yayımlanan soruları ve cevapları resmi web sitesinde paylaştı. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soruları ve cevapları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

2021 TYT SORULARI VE CEVAPLARI

2021 AYT SORULARI VE CEVAPLARI

2021 YDT SORULARI VE CEVAPLARI (İNGİLİZCE)

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Haziran – 27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan YKS sınav sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS’ye dair merak edilen diğer soru ise “saat kaçta açıklanacak”? ÖSYM’nin sitesinde tarih yayımlanırken, saate dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ÖSYM AİS sayfasında başlayacak. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.

Süreç nasıl başladı?

Başvurular 4 Şubat 2021 tarihinde başladı, 2 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı. Sınav 26 Haziran 2021 tarihinde başladı, 27 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.