Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca aday YKS sonuçları için bekliyor…

Geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayan YKS'de milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarına katıldı. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Puanlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı saracak.

Güncellenme: 10:25, 30/06/2021
HaberlerEğitim
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca aday YKS sonuçları için bekliyor…

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Ağustos ayından açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

internet öğrenci ÖSYM sınav YKS