YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, TYT, AYT VE YDT sonuç tarihini duyurdu

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS’de TYT, AYT ve YDT’ye girerek sınav maratonunu tamamladı. Öğrenciler artık sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM, sınav takviminde YKS sonuç tarihini duyurdu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.