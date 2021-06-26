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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları için tarih verdi

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS ilk oturuma giriş yaptı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler artık ÖSYM'nin YKS sınavı sonucu için verdiği tarihi araştırıyor. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Güncellenme: 11:29, 26/06/2021
HaberlerEğitim
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları için tarih verdi

İki buçuk milyonu aşkın adayın giriş yaptığı YKS'de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM, sınav takviminde YKS sonuç tarihini duyurdu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.