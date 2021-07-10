YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM tarih verdi

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Ağustos ayından açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.