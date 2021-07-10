Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM tarih verdi

Milyonlarca öğrenci heyecan YKS sonuçları için bekliyor, heyecanın doruğa çıkacağı tarihi ÖSYM duyurdu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS sonuçları ardından öğrenciler tercih işlemlerine başlayacak.

Güncellenme: 16:58, 10/07/2021
HaberlerEğitim
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM tarih verdi

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Ağustos ayından açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.