YÖK, Farabi ile Mevlana öğrenci değişim programlarını iptal etti

YÖK’ün öğrenci değişim programları Farabi ve Mevlana bir yıl daha yapılmayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Farabi ve Mevlana değişim programlarının bu yıl da yapılmayacağı duyuruldu.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

“Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliğin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.04.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Mevcut riskler gözönüne alınarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.”

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

“Korona Virüs (COVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir.”

FARABİ VE MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Farabi Değişim Programı; üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.