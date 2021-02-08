YÖK ilk kez öğrencilere anket ile fikrini soracak

Milyonlarca üniversite öğrencisinin sesini duyuramadığı için tepki gösterdiği YÖK, sonunda uzaktan eğitimle ilgili onlara da fikrini soracak.

Salgının 1. yılı dolarken 209 üniversitedeki 8.1 milyon üniversite öğrencisi ve akademisyenlere uzaktan eğitimle ilgili fikirleri bir anketle sorularak, tespit edilecek. Çıkan sonuç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. YÖK Başkanlığı önümüzdeki Bahar Dönemini yüz yüze veya on-line olmasına bu sonuçlara göre karar verecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenleyeceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imzasıyla yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.” denildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILABİLİR!

“Öğrenci” ve “akademisyenlere” yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

ANKET BAŞLIYOR

Anket bugün başlıyor ve Perşembe günü saat 17:00'a kadar devam edecek. Sorular, öğrencilere ve hocalarına dijital ortamda gönderilecek. Öğrencilere ve akademisyenlere, uzaktan öğretim sürecine katılımlardaki teknik sorunlar, olumlu /olumsuz düşüncelerini tespit amaçlı detaylı sorular ankette yer aldı.