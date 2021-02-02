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YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 17:05, 02/02/2021
Haberler Eğitim
YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi

YÖK tarafından iletilen yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40' a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığı’nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

Sağlık Sağlık Bakanlığı YÖK yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:17:04,