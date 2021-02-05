YÖKDİL başvuruları başladı: YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. 2021 yılının ilk YÖKDİL sınavı Mart ayından gerçekleştirilecek. İkinci sınav ise 29 Ağustos tarihinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU SAYFASI

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.