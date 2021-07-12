YÖKDİL başvurusu için son gün! YÖKDİL sınav başvuruları sona eriyor…

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları bugün itibariyle sona erecek. Adaylar bugün YDS başvurusu yapmazlarsa 27 Temmuz 2021 günü geç başvuru yapabilecekler.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/2 oturumu 29 Ağustos'ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuruları 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 12 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 27 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.