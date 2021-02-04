YÖKDİL başvurusu ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen senede 2 ya da 3 defa yapılılıyor. 2021 yılının ilk YÖKDİL sınavı Mart ayından gerçekleştirilecek. İkinci sınav ise 29 Ağustos tarihinde yapılacak.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart'ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021







ERTELENEN ALES VE YÖKDİL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ALES ve YÖKDİL için de sınav tarihleri belirlendi. ALES 21 Şubat’ta, YÖKDİL 28 Şubat’ta, KPSS DHBT 11 Nisan’da yapılacak.