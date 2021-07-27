YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru günü…

YÖKDİL başvuruları sona erdi. Ancak belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuluyor.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödeniyor. Bunun için 145 lira olan normal dönem başvuru ücretinin üzerine 72,5 lira eklenecek. Adayların YÖKDİL geç başvuru sınav ücreti olarak 217,5 lira ödemesi gerekiyor.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

YÖKDİL /2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 10:15’te başlayacak, 180 dakika sürecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.