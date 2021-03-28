YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

28 Mart Pazar günü uygulanacak olan 2021-1 YÖKDİL için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YÖKDİL sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRÜYOR?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.