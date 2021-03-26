YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL giriş belgesi nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sınavı 28 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL’e katılabilmek için mutlaka giriş belgesi bulunması gerekiyor. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.