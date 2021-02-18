YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı: YÖKDİL/2 sınav yeri belgesi nasıl çıkarılır?

YÖKDİL'e girecek adaylar sınav yerleri https://ais.osym.gov.tr adresinde paylaşıldı. YÖKDİL giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda.
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre, ertelenen YÖKDİL sınavı 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.