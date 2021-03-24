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YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

YÖKDİL sınavı 28 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL'e katılabilmek için mutlaka giriş belgesi bulunması gerekiyor. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Güncellenme: 15:03, 24/03/2021
HaberlerEğitim
YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

YÖKDİL giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. YÖKDİL'e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.