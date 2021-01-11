YÖK’ün tez merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı 6 milyona ulaştı

2020 yılında 87 milyon 587 bin 547 sayfa görüntülenme sayısına ulaşan tez merkezinde “kullanıcı, veri tabanına kayıtlı tez, sisteme yeni eklenen ve tezlerin indirilme sayılarında” bir önceki yıla nazaran büyük artışlar yaşandı.

KULLANICI SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI

2020 yılı verilerine göre, YÖK Ulusal Tez Merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artarak toplam 6 milyon 40 bin 16'ya ulaştı. Bu sayı 2019 yılında 5 milyon 36 bin 614 idi. Böylelikle bir yılda 1 milyondan fazla yeni kullanıcının daha sistemi kullandığı görüldü.

2020 yılında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına 50 bin yeni tez eklenerek merkezdeki toplam tez sayısı 645 bin 89'a ulaşırken, sistemdeki bütün tezlerin toplam indirilme sayısı 17 milyon 126 bin 496 olarak gerçekleşti.

“Yeni YÖK”ün girişimleriyle başlatılan yasal süreç sonucunda tezlerin açık erişime açılması kararı neticesinde 2019 yılında eklenen tezlerin erişime açık olma oranı yüzde 97'nin üzerine çıktı. YÖK Ulusal Tez Merkezine bilhassa araştırmacıların ilgisinin artmasında “tezlerin erişime açık olma oranının artmasının” önemli rol oynadığı düşünülüyor.

ULUSAL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ KURULACAK

YÖK tarafından yürütülen “Açık Bilim ve Açık Erişim” çalışmaları çerçevesince, ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda “Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi”nin kurulması hedefleniyor. Bu sistem sayesinde, üniversitelerimizde yürütülen bilimsel faaliyetler neticesinde yazılan lisansüstü tezler, makaleler, kitaplar, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak “uluslararası standartlarda, açık erişimde” araştırma hizmetine sunulacak.

Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi'nin hayata geçirilmesi neticesinde üniversitelerimizdeki yayınların “uluslararası sistemlerde daha görünür hale gelmesi” ve bilim insanlarımızın “daha da tanınır olması” sağlanacak. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artması ile üniversitelerimizin dünyadaki çeşitli derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirilmelerde olumlu etkisi olacak. (İHA)