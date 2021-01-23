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Yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlayacak mı?

Milyonlarca öğrenci, bugün itibariyle toplam üç hafta sürecek sömestr tatiline başladı. Corona virüsü sebebiyle ilk dönemin uzun bir kısmı uzaktan eğitimle geçerken, 15 Şubat’ta tekrardan açılacak okullarda yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor.

Güncellenme: 12:16, 23/01/2021
Haberler Eğitim
Yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca bugün itibariyle destekleme kursları da yüz yüze eğitim vermeye başladı.

“KAPSAMLI BİR TELAFİ PROGRAMI HAZIRLIYORUZ”

Bakan Selçuk ayrıca; “Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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