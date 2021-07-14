1 milyon kişi bayram tatilinde sahillerde

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın hafta içi ile birleştirilmesiyle 9 güne çıkarılan tatil süresi, sahillere ve kültür turlarına akın başlattı. Hızlanan aşı çalışmalarının da etkisi ile Erdek'ten Mersin'e tüm kıyı ve sahil bölgelerinin 9 günlük bayram tatilinde yerli turist ile dolmasını bekleyen turizm sektörü temsilcileri, yaklaşık 1 milyon kişinin sahillerde bayram tatiline çıkmasını öngörüyor.

GECELEME SAYISI ARTTI

Coronavirüs pandemisi öncesinde 8 milyon civarında seyreden paket tur ve otel organizasyonu ile seyahate çıkan yerli turist sayısının bu yıl aşılması hedeflenirken, bayram dönemi için butik otellerden kamp ve karavanlara kadar tüm sahillerdeki turizm alanlarına büyük göç başladı.

Bayram dönemi için beklenen hareketliliği değerlendiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, kısıtlamalar nedeniyle önceki yıllarda yurtdışına olan talebin yurtiçi turlara doğru yöneldiğine dikkat çekerken, burada 2019 sayılarının üzerine çıkılacağını kaydetti. Gelen rezervasyon ve yapılan satışlarda özellikle geceleme sayısında bir artışla karşılaştıklarını anlatan Vardar, şöyle devam etti: “Kişi sayısında yüzde 10-15 artış olacak belki ama uzun geceleme başladı. 4-5 günlük rezervasyon yaptıranlar bunu bayram dönemi için 9 güne çıkarmaya başladılar. Hem sahil bölgelerine hem de kültür turlarına beklenmedik bir talep artışı var. Erdek'ten Mersin'e kadar bütün sahil şeridinin dolacağını düşünüyorum. Bayramda biz Jolly olarak 100 bin kişilik rezervasyon alırız. Toplamda ise yaklaşık 1 milyon kişi resort bölgelerinde tatile çıkar.”

BÜYÜK TALEP VAR

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise yaptığı değerlendirmede Bodrum'da tüm bütçelere hitap edecek turizm işletmelerinin olduğunu aktardı. Bayram dönemi için büyük bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Karcılıoğlu, butik otellerden çadırlara kadar tüm yerlerin dolduğunu ve yerli turistle sektörün nefes alacağını aktardı.

“Maliyetlerde artış var sektör fırsatçılık yapmıyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı ve Turizm İşletmecisi Osman Ayık, şikayet edilen fiyatlarda turizmcilerin fırsatçılık yapmadığını, büyük bir maliyet enflasyonu olduğunu dile getirdi. Etten süte kadar fiyat artışı yaşayan tüm kalemlerin otel maliyetlerine yansıdığını anlatan Ayık, burada sektörün keyfi bir zamma gitmediğini dile getirdi. Bayram döneminde ise büyük bir hareketlilik beklediklerini ve uzun tatilden sektörün memnun olduğunu anlatan Ayık, “İnsanlar tatil için çift paketler yapacak. 2 günü denizde geçirecek belki oradan çıkacak anne babasını ziyaret edecek. Tüm dünyada iç turizmde bir hareketlilik var. Bizim için ölçü 2019 sayıları” dedi.

Seyahat sayısında büyük düşüş

TÜİK verilerine göre yıllık olarak değerlendirildiğinde 2020 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45.2 azalarak 42 milyon 847 bin olarak gerçekleşti. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %34.1 azalarak 32.2 milyar TL oldu.