10 renkte cipslik yerli patates üretildi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ıslah çalışmalarının devam ettiğini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını söyledi. Bakanlığın destekleriyle yapılan ıslah çalışmaları sonucunda gerek sanayilik gerek yemekli hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşitlerini geliştirmeye devam edildiğini ifade eden Müdür Pırlak, bunların yanında renkli patates çeşitlerinin de çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Renkli patatesleri diğer patateslerden ayıran en önemli özelliğinin her birinin cipslik kalitede olması ve parmak patatese de uygunluğu olduğunu ifade eden Pırlak, “Enstitü olarak geliştirdiğimiz renkli patates çeşitlerimiz antioksidan olarak oldukça yüksek. Kırmızı kabuklu içerisi sarı renkli olan veya dış kabuğu mor et rengi mor, dış kabuğu mor et rengi parçalı mor, dış kabuğu kırmızı et rengi kırmızı gibi renkli patates çeşitlerimiz mevcut. Şu an itibariyle bunların adaptasyon denemelerini gerçekleştirdikten sonra talepler doğrultusunda önümüzdeki sene içerisinde bu çeşitlerimizi tescile sunarak ülke tarımına kazandıracağız. Renkli patates çeşitlerimiz üzerinde hali hazırda ıslah çalışmalarımız devam ediyor ve bu renkli çeşitlerimizi artıracağız” dedi. (İHA)