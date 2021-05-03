1100 TL yardım parası kimlere ödenecek? Sosyal yardım başvurusu yapılıyor mu?

Corona sürecinin olumsuz etkilediği vatandaşlar, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen 1100 TL yardım parası almak istiyor. Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda “2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

1100 TL YARDIM ÖDEMESİ NASIL ALINIR? BAŞVURU YAPILACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti. İhtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişiler arasından seçileceğini belirtti.

SONUÇ SORGULAMASI E DEVLET SAYFASINDA

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı. Öte yandan Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak.