128 milyar dolarla ilgili sorular yanıtsız kaldı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önceki gün dört televizyon kanalının ortak canlı yayınına katılarak 128 milyar dolar tartışmalarına ve gündeme dair yaptığı değerlendirmelere ekonomistler ve siyasilerden eleştiriler geldi.

Konuyu gündeme getiren ilk isimlerden olan eski bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Kerim Rota, “Anlaşılıyor ki AKP bu konuyu kapatmak istiyor” yorumunu yaptı. Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise Kavcıoğlu'nun açıklamalarının 128 milyar dolarla ilgili tartışmaları bitirmediğine işaret ederek, “Halen üç basit soruya cevap verilmedi. Neden alışılmadık yöntemle satış yapıldı? Satış fiyat ve hacimleri tam olarak nedir? Satış talimatlarını kim verdi?” dedi.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise “Kavcıoğlu tam AKP'li bir politikacı gibi konuştu” yorumu yaptı. Kavcıoğlu'nun en çok eleştirilen açıklamalarından biri ise “Merkez Bankası'nın yıllarca kâr rakamı yoktu. 2018-2019-2020'de Merkez Bankası kâr etmiştir” oldu. Ekonomist Uğur Gürses, “Bir merkez bankasının bankalardan farkı “para basma” imtiyazının olmasıdır. Para basma imtiyazını kime verseniz kâr yaratır. Kârı katlanan MB varsa hane halkı ve reel kesim kaybediyordur. Kârı ile övünen merkez bankacı görürseniz hemen oradan uzaklaşın” ifadelerini kullandı.

AÇIK POZİSYON 60 MİLYAR $

Kavcıoğlu'nun rezervlerin kalitesi konusunda emin göründüğünü ifade eden Spinn Danışmanlık ekonomisti Özlem Derici Şengül ise, “Hatırlatmak gerekirse TCMB'nin yaklaşık 60 milyar dolarlık açık döviz pozisyonu bulunuyor. Bu açık, döviz ve altın varlıkları 89.5 milyar dolar iken, döviz yükümlülüğünün yaklaşık 150 milyar dolara (59.6 milyar doları bankalar ve diğer ülkelerle swap olmak üzere) ulaşmasından kaynaklanıyor” dedi.

“Kurda ani sıçrama riski yükseliyor”

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nı izlemenin korkutucu olduğunu ifade ettiği mesajında, “Naci Ağbal öncesi seviye olan 8.50 dolar / TL'ye yaklaşıyoruz. Endişe verici olan, bu düşüşün ABD getirileri düşerken ortaya çıkmış olması. Kurda ani sıçrama riski maalesef yükseldi” dedi. Bluebay Asset Management'in yöneticisi Timothy Ash ise, Kavcıoğlu'nun kredibilitesinin hızla düştüğünü, lirayı savunmaya çalışırken milyarlarca dolar rezervin boşa harcandığını ifade etti.