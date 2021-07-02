130 ülkeden küresel vergi anlaşması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye’nin de yer aldığı küresel gelirin yüzde 90’ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

Buna göre, çok uluslu şirketler, faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Uygulama, uluslararası vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandırmayı, özellikle dijital alanda faaliyet gösteren büyük firmaları vergilendirmeyi amaçlıyor.

KÂR ELDE ETTİKLERİ ÜLKEDE VERGİ ÖDEYECEKLER

Uygulama kapsamında, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık ek vergi geliri üretilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve büyük firmaların çeşitli uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda ve Macaristan’ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti.

Vergi anlaşmasının teknik detaylarının ekim ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.

BIDEN’DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada “Küresel asgari bir vergi sistemi ile çokuluslu şirketlerin daha düşük vergi oranları almak için ülkeleri birbirine düşürmesinin önüne geçilecek” dedi.

Biden “Artık şirketler ABD’de ya da başka bir ülkede ettikleri kârın vergisini ödemekten kaçmak için daha düşük vergi alan ülkeleri kullanamayacaklar” dedi.