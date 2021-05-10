18 yaş altına BES teklifi Meclis’te

AKP Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına 18 yaş altı vatandaşların da alınabilmesine imkan tanıyan kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu.

Bloomberg HT’nin haberine göre kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

*18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına imkan tanınacak.

*Teklifle emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması öngörülüyor.

*Teklifle Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

*Teklife göre orta vadeli mali plan ve orta vadeli program, tek bir belge olarak düzenlenecek.

*KOBİ’lerin ek istihdam primlerinin KGF ve kamu bankası kredisi faizinden düşürülmesi öngörülüyor.

*Teklife göre 31 Mayıs’a kadar karşılığı olan çeklere ödeme yapılabilecek.