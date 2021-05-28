20 bin atama beklenirken sayı 222’de kaldı

İşitme testinden kulak ölçümüne, denge bozukluğu oluşturan hastalıkların tanısından işitme cihazı üretimine kadar birçok farklı alanda çalışabilen odyometri teknikerleri atanmak için seslerinin “işitilmesini” bekliyor.

Odyometri Birlik Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde onlarca üniversitede bölümü bulunan ve her yıl 2 bin 700 mezun veren odyometri teknikerlerinin sayısı yurt genlinde 20 bini aştı. Son iki yılda atanan tekniker sayısı ise sadece 222 olarak gerçekleşti.

“SESİMİZİN İŞİTİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Aralık ayında Sağlık Bakanlığı tarafından atanan 12 bin kişi arasından odyometri teknikerleri için açılan kontenjan ise sadece 13 oldu. Odyometri teknikerleri, seslerinin “işitilmesini” ve 2 bin mezunun atamasının yapılmasını talep ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan odyometristler, Sağlık Bakanlığı tarafından okul çağındaki çocuklarda işitme tarama programı 81 ilde yürütülmesine ve bu programda odyometristlerin yetkilendirilmesi gerekmesine rağmen taramaların diğer sağlık personellerine yaptırıldığı belirtti. Teknikerler, okul çağı işitme tarama testlerinin kendileri tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“BEBEKLERİN İŞİTME TESTLERİ BİR HAFTALIK EĞİTİMLE SERTİFİKA ALANLARA YAPTIRILIYOR”

Yeni doğan bebeklerin işitme tarama testlerinin bir haftalık eğitimle sertifika alan hemşirelere ve ebelere yaptırıldığını belirten odyometri teknikerleri, “Bu durum beraberinde yanlış test sonuçlarına neden olup binlerce çocuğun işitme kaybına uğramasına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“UZMAN OLMAYAN KİŞİLERCE YAPILAN TESTLER MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR”

Odyometri teknikeri Seda Selcan, odyometri teknikerlerinin atanmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bölümümüzün görev tanımı kapsamında gerçekleştirilen yeni doğan bebekleri işitme tarama testleri 1 haftalık yetersiz eğitimle sertifika verilen hemşire ve ebelere yaptırılıyor. Uzmanı olmayan kişilerce yapılan yanlış testler hasta mağduriyeti oluşturuyor. Odyometri teknikerleri olarak sertifikasyonun kaldırılmasını, hemşire ve ebelerin görev yerlerine çekilmesini, odyometri bölümü atamalarının artırılmasını talep ediyoruz.”

“KPSS'DEN 90 ÜZERİ PUAN ALMAMIZA RAĞMEN ATANAMADIK”

Mezunlardan Merve Kalyoncu ise, iki yıldır bekledikleri atamanın bir türlü gerçekleşmediğini belirterek, “KPSS'den 90 üzeri puan almamıza rağmen atanamadık. 20 bin mezunu olan bölümümüze sadece 13 kişilik kontenjan ayrılması bizi çok üzdü. Kadro sayılarının artırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Odyometri teknikeri Rabia Dinç de, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün işitme taramaları için bin 305 cihaz aldığını, bu cihazlarla gerçekleştirilen testlerin hemşirelere yaptırıldığını anlattı. Dinç, bu durumun yol açabileceği tehlikelere işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bölümümden 2019'da mezun oldum. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün başlattığı okul çağı çocuklarının işitme taramalarını hemşireler yapmaktadır. Bu durum yanlış test sonuçlarına neden olabiliyor ve binlerce çocuğun işitme kaybına uğramasına sebep olabiliyor. İlgili makamlar tarafından sesimizin duyulup gerekli adımların atılmasını istiyoruz.”