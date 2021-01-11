200 milyon liralık alacak rapordan uçtu

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre ETİ Maden'in yaptırdığı Kırka Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi'nde firma, sözleşmenin gereğini yerine getirmediği için 200 milyon lira cezalı durumu düştü. Ancak ETİ Maden, mahkeme kararına rağmen alacağı 200 milyon lira için gerekli girişimde bulunmadı, Bu konudaki tespitler, Sayıştay'ın 2017 ve 2018 raporlarına girdi.

Yavuzyılmaz, “Bir firmanın Eti Maden'e 200 milyon TL borcu var fakat bu borcu ödeme gibi bir niyeti yok. Zaten Eti Maden Yönetim Kurulu'nun da borcu tahsil etmek gibi bir derdi yok. Önceki yıl Sayıştay raporlarında bulunan ve hâlâ tahsil edilemeyen bu borcun, 2019 yılı raporundan çıkarılması için siyasi baskı yapıldığını Komisyon'da belirtmiştim” dedi.