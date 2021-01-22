2020 yılında 24 bin 136 ticari işletme kapandı

Türkiye genelinde 2020 yılında yüzde 26.74 artışla 24 bin 136 gerçek kişi ticari (GKT) işletme kapandı. Gerçek kişi ticari işletmeler, “bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletme” olarak tanımlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde yüzde 16.44 artışla 15 in 366 şirket kapanırken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 31.65 azalışla 583’e geriledi.

Buna karşılık, 2020 yılında yüzde 20.47 artışla 101 bin 318 şirket, yüzde 26.89 artışla 31 bin 36 gerçek kişi ticari işletme ve yüzde 27.13 artışla 1,476 kooperatif kuruldu.

Aynı dönemde, 14 bin 304 şirket ve 397 kooperatif de tasfiye edildi.

KURULAN KOOPERATİF SAYISI AZALDI

TOBB verilerine göre, yıllık bazda aralıkta şirket sayısı yüzde 8.00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.32 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19.42 azaldı.

Aralık ayında yıllık bazda, kapanan şirket sayısı yüzde 43.57, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 141.28 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 78.65 azaldı.

Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 3,301’i ticaret, 1,442’si imalat ve 861’i inşaat sektöründe kuruldu.

403’Ü İMALAT SEKTÖRÜNDE

Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,417’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714’ü inşaat, 403’ü imalat sektöründeydi.

Aralık’ta kapanan şirket ve kooperatiflerin; 999’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443’ü imalat, 377’si inşaat sektöründeydi.

Aynı ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1,865’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 764’ü inşaat, 457’si ulaştırma ve depolama sektöründeydi.

YABANCI SERMAYELİ 872 ŞİRKET KURULDU

Aralık ayında kurulan 83 Kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi, 24’ü işletme kooperatifi ve 8’i de tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

Aralık ayında kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 376’sı Türkiye, 77’si İran, 29’u Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 117’si anonim, 755’i limited şirketti.

2020 yılında kurulan şirketlerin 1,369’u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 539’u gayrimenkul acenteleri ve 468’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78.60’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (DHA)