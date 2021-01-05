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2020 yılında ihracat 169.5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin 2020 yılında ihracatı 169.5 milyar dolar, ithalatı ise 219.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2020'nin tamamında yüzde 69.1 artışla 49.9 milyar dolar oldu.

Güncellenme: 13:03, 05/01/2021
Haberler Ekonomi
2020 yılında ihracat 169.5 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılında ihracatının 169.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ithalatın da yüzde 4.3 artışla 219.4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bugün düzenlenen 2020 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısında konuşan Pekcan, 2020 Aralık’ta ise ihracatin yüzde 16 artışla 17.8 milyar dolar olduğunu kaydetti.

TOPARLANMA OLACAK AMA…

Pekcan motorlu kara taşıtları ihracatının 2020’de 22.1 milyar dolar, kazan ve makine ihracatının da 16.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Pekcan ayrıca bu yıl küresel ticarette toparlanma beklendiğini ancak pandemi öncesindeki seviyelere ulaşılamayacağının öngörüldüğünü de ifade etti.

Dolar Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:46,