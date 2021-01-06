2020’de kartla yapılan harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının sektörlere ilişkin göstergelere etkisini araştırmak için hazırladığı Pandemetre 2020 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın “Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcamaları” başlığına göre, yerli ve yabancı kartlarla yapılan alışveriş tutarı ilk kez 2020 yılında 1 trilyon lirayı geçti.

EN ÇOK ARTAN İLK 5 Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.

YÜZDE 13 ARTTI

TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları verisi üzerinden yapılan incelemeye göre, kartlı harcama toplamı 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.

2020 yılında 23 sektörün 15’i, banka ve kredi kartları ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyumculuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcamalar ise geriledi. (FOREKS)

