2021 iflas ve batık krediler yılı olacak

Salgın öncesinde bilançoları bozulmaya başlayan reel sektör firmaları, pandemi döneminde dağıtılan kredilerle birlikte daha da kırılgan hale geldi. “2021 yılında ekonomimizin en büyük sorunu iflas eden şirketler ve batık krediler olacak” diyen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak bu konuda “meclis araştırma önergesi” verdi.

Budak TBMM'de yaptığı açıklamada, “Reel sektör finansal borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, 2020 Ocak'taki yüzde 56 seviyesinden ağustos ayı itibarıyla yüzde 69'a ulaştı. Faizlerin yeniden artmasıyla, krediyle işlerini döndürmeye çalışan şirketler iflasa sürükleniyor” dedi ve şunları söyledi:

BATIK KREDİLER ARTIYOR

“İktidar önlem almak yerine batık kredi sorununu halının altına süpürdü. Pandemiyle iktidarın mart-ekim arasında piyasaya 765 milyar lira ucuz kredi pompalaması ve takipteki alacaklar üzerine yapılan düzenlemeler şirketlerin ve bankaların içinde bulundukları gerçek durumun perdelenmesine neden oluyor. İktidarın tüm makyajlama çabalarına rağmen ödemesinde sorun yaşanan kredi tutarı 510 milyar liraya ulaştı.”