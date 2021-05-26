2021 Nefes Kredisi uygulamasının detayları netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Nefes Kredisi uygulamasının detaylarını paylaştı.

Nefes Kredisi Paket ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına kadar yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Söz konusu uygulamada Hazine destekliği KFK kefaleti sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olacak.