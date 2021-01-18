2021 yatırım bütçesi 138.3 milyar TL

2021 yılında kamuda 3 bin 91 proje için 138,3 milyar TL yatırım ödeneği tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığının “2021 Yılı Yatırım Programı” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

Yatırımlardan en büyük payı yüzde 30,7 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü aldı.