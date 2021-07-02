21 tasarruf finansman şirketi tasfiye edildi

TBMM'de geçtiğimiz mart ayında kabul edilen yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve denetimi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki verilmişti.

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliği nisan ayında belirlenmişti.

Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu.

BDDK yapılan incelemeler doğrulusunda 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karara göre tasfiye edilen şirketler şöyle:

Tasarruf finansman sisteminde mevcut durumda tahmini çoğunluğu orta ve dar gelirli 300 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Faiz ödemesi bulunmayan sistemde katılımcılar ek maliyet olarak yüzde 7-10 oranında organizasyon ücreti ödüyor.

Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi Türkiye'de 1991 yılından beri uygulanıyor. Ancak, faiz hassasiyeti olanların yanı sıra, yüksek kredi maliyetlerine katlanmak istemeyenlerin başvurduğu sistemin yasal bir altyapısının olmaması ve isteyen herkesin şirket kurarak katılımcılardan para toplayabilmesi önemli riskleri de beraberinde getiriyordu.

Bu nedenle çıkartılan yeni yasal düzenlemeye göre, söz konusu şirketler sadece konut, çatılı iş yeri ve taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebiliyor, fon havuzundaki paraları amaç dışı kullanamıyor ve faizsiz esaslara göre faaliyet gösteriyor.

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