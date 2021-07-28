Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek

BDDK'nın intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini TMSF yürütecek.

Güncellenme: 11:15, 28/07/2021
HaberlerEkonomi
21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinde yapılan değişiklikle, tasfiye komisyonunun Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı.

DEVLET GARANTİSİ DEĞİL

Konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için intibak süreci devam ediyor.

TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. (İHA)

İlginizi Çekebilir21 tasarruf finansman şirketi tasfiye edildi21 tasarruf finansman şirketi tasfiye edildiİlginizi ÇekebilirTasfiye edilen şirketlerde binlerce kişi mağdur olduTasfiye edilen şirketlerde binlerce kişi mağdur oldu