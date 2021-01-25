23 kamu kuruluşu zarar etti

Sayıştay’ın 2019 yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu yayınlandı. 81 kamu kamu işletmesinin (Mali kuruluşlar hariç) 2018 yılında 13,8 milyar lira olan dönem kârı 2019 yılında 7.6 milyar liraya düştü.

Kamu işletmelerinden 23 adedi 2019 yılında zarar ederken. diğerleri kâr elde etti.

En çok kâr elde eden kuruluşlar ise TOKİ (7,6 milyar TL), DHMİ (4,2 milyar TL) TEİAŞ (2,1 milyar TL), TPAO (1,2 milyar TL), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2,8 milyar TL) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (1 milyar TL) oldu.

2019 yılında zarar eden kamu kuruluşları ise şöyle:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 34.6 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 15.1 milyon lira

BOTAŞ 5.6 milyar lira

ÇAY-KUR 635 milyon lira

Devlet Demir Yolları 2.5 milyar lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra 99 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk 138 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon 381 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu 262 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez 213 milyon lira

TÜDEMSAŞ 101 milyon lira

TCDD Taşımacılık 1 milyar lira

TEDAŞ 389 milyon lira

Sümer Holding 30 milyon lira

Şeker Fabrikaları 968 milyon lira

Doğusan Boru 2.8 milyon lira

PTT 1.2 milyar lira

PTT Para Lojistik 9.8 milyon lira

RAYSİMAŞ 5.3 milyon lira

Sofra Kurumsal 397 bin lira

ASFAT 109 bin lira

Vakıf İnşaat 2.2 milyon lira

Arıcak Turizm 8.1 milyon lira

PERSONEL SAYISI ARTTI

Kamu işletmeleri, 2019 yılsonu itibarıyla 384,7 milyar TL'si öz kaynak, 1.4 trilyon TL'si de yabancı kaynak olmak üzere toplam 1,8 trilyon TL kaynak kullanıldı. 2017-2019 dönemindeki öz kaynaklar yüzde 13,4 oranında artarken, yabancı kaynaklar yüzde 22,2 oranında artmış ve toplam kaynak artış oranı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.

2019 yılsonu itibarıyla toplam varlıkların yüzde 21,2'si oranında 385 milyar TL'si, öz kaynaklar, yüzde 78,8'i oranında 1,4 trilyon TL'si de yabancı kaynak tarafından karşılandı.

Kamu işletmelerinde istihdam edilen personel sayısı 2018 yılında 186 bin 785 kişiden 2019 yılsonunda 192 bin 852 kişiye yükseldi. Diğer yandan personele yapılan harcamalar 21,7 milyar TL'den 25,7 milyar TL'ye yükselmiştir. Personel sayısı, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ve mali kuruluşlarda azalırken; personel giderleri özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dışındaki gruplarda arttı.

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