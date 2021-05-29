250 bin çocukla sorumlu turist anlayışı yaratacak

Pandemi ile birlikte öne çıkan çevre bilinci, iklim değişikliğinin yarattığı sıkıntılar ile insanların doğa üzerindeki tahribatı tüm dünyada kritik seviyelere ulaşırken, turizm ve yerel ekonomiler de uzun vadede bitme tehlikesi ile karşı karşıya.

Bu noktadan hareketle sürdürülebilir turizmi geliştirerek, kültürel miraslara sahip çıkmak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliğine imza atan Jolly, sorumlu turist anlayışı ile çevreye duyarlı turizm için yeni bir projeye imza atacak. İlk yıl için yaklaşık 250 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen proje kapsamında online eğitim videoları ve pandemi sonrasında okul gezileri ile çocuklara çevre bilinci ile sorumlu turist anlayışının kazandırılması hedefleniyor.

FARKINDALIK PROJESİ

Jolly CEO'su Mert Vardar, UNDP Türkiye ile sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratma ve sorumlu turist bilincinin oluşturulması için işbirliğine başladıklarını söyledi. 250 bin çocuğa ulaşma hedefine okullarla işbirliği yaparak ilerlediklerini dile getiren Vardar, “Ekonomik kalkınma odaklı değil, saklı kalmış güzellikleri ortaya çıkarmak ve bitiş noktasına gelen güzellikleri de koruyabilmek adına yaptığımız bir farkındalık projesi” dedi.