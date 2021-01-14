280 milyar Euroluk altın yastık altında

2020 yılında 26.6 milyar dolar değerinde altın ithalatı yapıldı. Bir önceki yıla göre altın ithalatı 13.2 milyar dolar arttı. Yastık altındaki altın miktarının da, 250-280 milyar Euro'ya ulaştığı hesaplanıyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, bir kısmı işlenerek ihraç edilen ithal altının büyük bölümünün, TL'den kaçan vatandaşlar tarafından birikim amaçlı satın alındığı vurgulandı. Raporda yaz ayları boyunca devam eden düşük faizli kredi kampanyaları döneminde çekilen kredilerin de altın ve dövize yatırıldığı belirlendi.

KORUMA KALKANI OLDU

Rapora ilişkin bilgi veren CHP'li Erdoğan Toprak şunları söyledi: “Yıllık ihracat gerilerken, ithalatın artmış olması yaklaşık 25 milyar dolara ulaşan ve üretken olmayan altın ithalatından kaynaklanmaktadır. 2019 yılında toplam 13.4 milyar dolar olan kıymetli metal ithalatı, 2020 yılında toplam 26.6 milyar dolara ulaştı. Kıt döviz kaynaklarının servet biriktirme amaçlı ithalat için kullanılması, ekonomiye ve ekonomi yönetimine güvensizlikten kaynaklı korunma kalkanıdır.”

YÜZDE 100 ARTTI

Toprak'ın hazırladığı raporda 2020'de toplam 26.6 milyar dolara ulaşan kıymetli metal diğer deyişle altın ithalatında neredeyse yüzde 100'e varan (13.2 milyar dolarlık) bir artış yaşandığına da işaret edildi. Raporda “Bir önceki yıla göre 2020'nin toplam ithalatındaki artışın 9.1 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde altın ithalatındaki 13.2 milyar dolarlık artış olmasaydı, toplam ithalat azalacak, dış ticaret açığı da daha düşük olacaktı” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞ LİRADAN KAÇTI

Tasarruf sahiplerinin yatırımlarında, enflasyona karşı korunma amacıyla büyük ölçüde TL'den kaçıp döviz ve altına yöneldiğine işaret edilen raporda “Döviz ve altına olağanüstü yüksek talep oluştu. Düşük faizle dağıtılan kredilerle sağlanan kredi genişlemesinde de pek çok bireysel ve kurumsal yatırımcı kamu bankalarından aldıkları düşük faizli kredilerle altın ve döviz alımına gitti. İktidar adeta krediye erişebilen dar bir kesime altın ve döviz alıp istiflemesi için para dağıtmış oldu” denildi.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 40'INA KARŞILIK GELİYOR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda “Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık mevduat verilerine yansıyan kayıtlı altın ve döviz hesabı rakamlarının dışında en az bir bu kadar daha yastık altı altın ve döviz tasarrufu olduğuna dikkat çekildi. Raporda “Yastık altı altın miktarı 250-280 milyar Euro olarak tahmin ediliyor ve bu da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 40'ına karşılık geliyor” denildi.