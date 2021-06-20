30 TL’den aşağısını kabul etmiyorlar

Çiftçiler fındık bahçelerinde bakım ve gübreleme işlemleri tamamlayarak açıklanacak olan fındık fiyatını beklemeye başladı. Bu yılda hasattan önce fiyat açıklanmasını bekleyen üreticilerin beklentisi 30 liranın üstünde bir rakam.

ZAMLAR ÜRETİCİYİ ZORA SOKTU

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, son dönemde yapılan zamlara dikkat çekerek, “Son bir yıldır kullandığımız gübreye, ilaca ve diğer ürünlere gelen zamlar üreticiyi bir hayli zorladı. Bu nedenle fındık fiyatının üreticimizi memnun edecek ve emeğinin, alın terinin karşılığını alacak fiyat olmasını istiyoruz. O nedenle de TMO alım fiyatının 30 TL ve üzeri olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

30 TL’NİN ALTI, MASRAFLARI ÇIKARMAZ

Trabzon Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ise, “Fındık üreticisinin emeğine ve uğraşına bakılması lazım. Masraflar göz önünde bulundurulmalı ve enflasyon artışını gözeterek fiyat verilmeli. Bu fiyatta 30-35 TL arasında olması gerekiyor. 30 TL'den aşağı kesinlikle olmamalı. Bu rakam üreticiyi tatmin etmez, masrafı çıkarmaz” diye konuştu.

REKOLTE HESAPLAMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan TMO görevlilerinin fındık bahçelerinde ki rekolte hesaplamaları devam ederken, Karadeniz illerinin AKP’li Milletvekilleri de TBMM’de bir araya gelerek toplantı yaptı. Fındık Çalışma Grubunda bir araya gelen vekillerin, fındığın geleceği, şuan ki durumu, fiyat politikasının nasıl olması gerektiği konularında toplantı yaptıkları belirtildi.