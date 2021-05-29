“300 bin havacı 1 Temmuz’da büyük mağduriyet yaşayacak”

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN), işten çıkarma yasağının 30 Haziran’da sona ermesiyle havacılık sektöründeki 300 bin emekçinin büyük mağduriyet yaratacağını açıkladı.
HAVASEN Yönetim Kurulu imzasıyla açıklanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
- Ülkemizin içinden geçtiği pandemi süreci turizm ve havacılık başta olmak üzere çalışma yaşamını olumsuz biçimde etkilemiş olup 30 Haziran günü sona erecek olan işten çıkartma yasağının bu olumsuzluğu daha da artıracağı ve yeni mağduriyetler yaratacağından kaygı duyulmaktadır.
- İşçileri ücretsiz izne çıkararak, ücretlerini düşürerek pandeminin yükünü çalışanlara fatura etme kolaycılığına kaçan işverenler 1 Temmuz 2021 itibariyle, istihdam yasağının kalkmasından yararlanmaya başlayacak ve söz konusu işten çıkartma furyası sonunda, milyonlarla ifade edilebilecek sayıda işçi; işsizliğe, yoksulluğa hatta açlığa mahkum edilecektir.
- Güçlü İşverenlerin karşısında yalnız, sahipsiz ve çaresiz kalan işçilerin önümüzdeki dönemde çok daha ağır bedeller ödeyeceği ortadadır. Bu tür zor dönemlerde örgütlü olmak, bir çatı altında güç birliği yapmak yaşamsal önem taşımaktadır.
“ÇALIŞANLARIN ÇOĞU DESTEKSİZ, KORUNAKSIZ YAKALANACAK”
- Sendikamızın faaliyet gösterdiği havacılık sektöründe bugün 300 bin işçi çalışmakta ancak sadece 40 bin çalışanın sendika üyeliği bulunmaktadır. Toplu Sözleşme rejimine tabi olan işçi sayısı ise 35 bin civarındadır.
- Havacılıktaki sendikalı işçi oranı, ülkemizdeki genel sendikalaşma oranı olan yüzde 14.4'ün de altındadır.
- Bu rakamlar, 1 Temmuz'dan sonra başlayacak geniş çaplı işten çıkartma operasyonlarına , havacılık çalışanlarının büyük bir bölümünün örgütsüz, desteksiz ve korunaksız şekilde yakalanacağını göstermektedir.
- Geçtiğimiz yıl Atlas Global örneğinde olduğu gibi iflaslar da yaşanırsa mağduriyetin daha da ağırlaşacağı öngörülmektedir.
- Bu süreçte, havacılık sektöründe çalışan tüm işçileri, kurulduğundan bu yana doğru ve dürüst sendikacılık yapmaya çalışan HAVA-SEN çatısı altında toplanmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz. Yasaya göre, işten çıkartıldıktan sonra bir sendikaya üye olmanın mümkün olamayacağını, bu nedenle halen iş ilişkisi sürerken sendika üyeliğini başlatmanın gerekli olduğunu hatırlatıyoruz.
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- 1 Temmuz'dan sonra daha da ağırlaşacak bu zorlu süreçte HAVA-SEN, havacılık çalışanlarına başta hukuki yardım ve bilgilendirme olmak üzere her konuda destek olmaya, birleşerek güçbirliği ile haklarını aramaya ve korumaya kararlıdır.