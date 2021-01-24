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309 bin işsizin ödeneği kesildi

Temel amacı işsizlik ödemeleri ve işsiz kalanların yeniden işe kazandırılması olan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan salgın döneminde giderek daha az oranda işçi işsizlik ödeneği alıyor. İşsizlik maaşı en fazla 300 gün süreyle veriliyor. Koşulu ise 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası ödemesi yapmak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
Güncellenme: 02:58, 24/01/2021
Haberler Ekonomi
309 bin işsizin ödeneği kesildi

Salgının ekonomiyi felç ettiği Nisan 2020'de işsiz kalan binlerce kişinin ocak itibarıyla aynı zamanda ödeneksiz kaldığına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Nisanda işsiz kalan ve fondan ödenek almaya başlayan 309 bin işsizin en iyi ihtimalle 10 ay alabildikleri düşünüldüğünde ocak itibarıyla işsizlik maaş süreleri bitti. İşsizlik ülkenin en yakıcı sorunu haline gelirken, işsizlik maaşı süresi uzatılmazsa, binlerce kişi daha hem işsiz hem de gelirsiz kalacak” dedi.

MAAŞ SÜRESİ UZATILMALI

Özgür Karabat, işsizlik maaşı ödemelerinde sürenin sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın uzatılması için Meclis'e kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde “Pandemi ve kriz gözetilerek işsizlik maaşı daha uzun süre ödenmelidir” denildi.

Yayınlanma Tarihi:05:00,