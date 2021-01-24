309 bin işsizin ödeneği kesildi

Salgının ekonomiyi felç ettiği Nisan 2020'de işsiz kalan binlerce kişinin ocak itibarıyla aynı zamanda ödeneksiz kaldığına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Nisanda işsiz kalan ve fondan ödenek almaya başlayan 309 bin işsizin en iyi ihtimalle 10 ay alabildikleri düşünüldüğünde ocak itibarıyla işsizlik maaş süreleri bitti. İşsizlik ülkenin en yakıcı sorunu haline gelirken, işsizlik maaşı süresi uzatılmazsa, binlerce kişi daha hem işsiz hem de gelirsiz kalacak” dedi.

MAAŞ SÜRESİ UZATILMALI

Özgür Karabat, işsizlik maaşı ödemelerinde sürenin sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın uzatılması için Meclis'e kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde “Pandemi ve kriz gözetilerek işsizlik maaşı daha uzun süre ödenmelidir” denildi.