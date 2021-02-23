31 milyon liralık işi ihalesiz vermişler

Ziraat Bankası'nın ihalesiz verilen milyonluk işleri Sayıştay'a takıldı. Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında toplam faturası 31.2 milyon lira olan 56 iş, ihalesiz olarak verildi. Sayıştay, Ziraat Bankası'nın da kamu ihale mevzuatına tabi bir kuruluş olduğunu belirterek, ihalesiz iş veremeyeceği uyarısında bulundu.

Raporda “Banka, şubelerinde yaptırılan onarım ve tadilat işleri, sayısı 75'i bulan inşaat firmalarına ihalesiz olarak verilmektedir. Şube tadilatı yapım işleri, önceden belirlenen firmalara rekabet ve yarışma ortamı olmaksızın ihalesiz yaptırılmaktadır” denildi. Raporda şu tespitler yapıldı:

“Banka, şubelerinde yaptıracağı onarım ve tadilat işlerini, İnşaat Proje Maliyet Birimi'nin belirlediği bedel üzerinden, 2018 yılında banka tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sayısı 75 olan inşaat firmalarına ihalesiz olarak yaptırmaktadır. Kendisine iş teklif edilen firma, Bankanın belirlediği fiyat üzerinden sözleşme imzalamakta olup, şube tadilatı yapım işleri önceden belirlenen firmalara rekabet ve yarışma ortamı olmaksızın ihalesiz yaptırılmaktadır. 2019 yılı içerisinde en düşüğünün bedeli KDV hariç 141 bin 162 TL, en yükseğinin bedeli KDV hariç 1 milyon 193 bin 475 TL, toplam bedeli de 31 milyon 196 bin 945 TL olan 56 adet yapım işi çeşitli firmalara ihalesiz şekilde yaptırılmıştır.”